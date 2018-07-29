Arap Takımı, Galatasaraylı Gomis'e Yıllık 10 Milyon Euro Önerdi
Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal, Galatasaray'da forma giyen Bafetimbi Gomis'e senelik 10 milyon euroluk teklifte bulundu.
Galatasaray'da zam konusu nedeniyle geleceği belirsizliğini koruyan Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis'e, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımından 10 milyon Euro'luk teklif geldiği iddia edildi.
Al Riyadh gazetesinde yer alan iddiaya göre, Al Hilal kulübünün yetkilileri, Galatasaray tarafından zam teklifi geri çevrilen ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Bafetimbi Gomis'e yıllığı 10 milyon Euro'luk bi teklifte bulundu.
GALATASARAY'A ÖDENECEK BONSERVİS BİLİNMİYOR
Haberde, Al Hilal yöneticilerinin Galatasaraylı yetkililerle de bir araya gelip Gomis için teklifte bulunduğu ve Sarı-Kırmızılıların cevabının beklendiği belirtilirken, bonservis konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmedi.
Galatasaray'da rüya gibi bir sezon geçiren Gomis, 29 golle kariyer rekoru kırıp kariyerinin ilk şampiyonluğu yaşadıktan sonra, Sarı-Kırmızılı yönetime menajeri aracılığıyla zam talebinde bulundu ve iki taraf arasında bu gelişme nedeniyle ipler kopma noktasına geldi.
Önümüzdeki günlerde Gomis'le ilgili net bir kararın çıkması bekleniyor.
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galatasaray en zor gunlerin de kendi lisesin den futbolcu yetistirdi bu durum niye degisti bunu lutfen bir dusununCevap Yaz Yayından Kaldır
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ANDSMERO isimli yıkık insan. Eminim sen fenerbahçeli bir eziksin ve ağlıyorsun. AĞLAMAYA DEVAM :)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Derhal satın. paraya satılmış ruhlarla top oynamayız biz. Bizim arslan yüreğimiz vardır. Sahada takımı için savaşacak insana ihtiyacımız var. Yerine daha iyisini alabilirsiniz.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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CİNCONLULAR SATIN TABİKİ BOYLE BİR GOLCU BULAMAYACAKSINIZ VE VERMEDİĞİNİZ O PARAYA PİŞMAN OLACAKSINIZ GEÇENSENE SİZİ TUDOR VE GOMİS ŞAMPİYON YAPTI TERİMIN KURACAĞI TAKIMI BU SENE GÖRECEKSİNİZ.ŞİMDİDEN BAHANE HAZIR TRANSFER YAPAMADIK İSTEDİĞİMİZ GİBİ TAKIM OLAMADIK SIRADAN TERİM AYAKLARI TUDORUN AHI ÜZERİNİZDECevap Yaz 7 Yayından KaldırADAM: NASIL BİR KUYRUK ACISIYSA ÖYLE YORUM YAZARAK GEÇMEZ GARDAŞYayından Kaldır