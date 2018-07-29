Arap Takımı, Galatasaraylı Gomis'e Yıllık 10 Milyon Euro Önerdi

Galatasaray'da zam konusu nedeniyle geleceği belirsizliğini koruyan Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis'e, Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımından 10 milyon Euro'luk teklif geldiği iddia edildi.

Al Riyadh gazetesinde yer alan iddiaya göre, Al Hilal kulübünün yetkilileri, Galatasaray tarafından zam teklifi geri çevrilen ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Bafetimbi Gomis'e yıllığı 10 milyon Euro'luk bi teklifte bulundu.

GALATASARAY'A ÖDENECEK BONSERVİS BİLİNMİYOR

Haberde, Al Hilal yöneticilerinin Galatasaraylı yetkililerle de bir araya gelip Gomis için teklifte bulunduğu ve Sarı-Kırmızılıların cevabının beklendiği belirtilirken, bonservis konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Galatasaray'da rüya gibi bir sezon geçiren Gomis, 29 golle kariyer rekoru kırıp kariyerinin ilk şampiyonluğu yaşadıktan sonra, Sarı-Kırmızılı yönetime menajeri aracılığıyla zam talebinde bulundu ve iki taraf arasında bu gelişme nedeniyle ipler kopma noktasına geldi.

Önümüzdeki günlerde Gomis'le ilgili net bir kararın çıkması bekleniyor.