Galatasaraylı Gomis: Yine Ağlayacağım ama Bu Kez Mutluluktan

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'da Göztepe maçı sonrası Gomis duygularını paylaştı.

"DAHA ÖNCE ŞAMPİYON OLMAMIŞTIM"

Çok mutluyum gol rekorunu kırdım. Golden daha önemlisi benim için şampiyonluktu. Daha önce şampiyon olmamıştım. Taraftarımıza teşekkür ederim bu atmosferde şampiyon olduk.

"BU KEZ MUTLULUKTAN GÖZYAŞLARIMI TUTAMAYACAĞIM"

"Çok mutlu ve keyifliyim Fatih hoca ile. İlk geldiği günden bu yana bana çok güvendi, onunla birlikte gelişim gösterdim. Forvet olarak bazı görevleri yerine getirmeniz lazım. Galatasaray büyük takım ve baskı altında oynuyorsunuz. Buradan beni yalnız bırakmayan, destek mesajı gönderen taraftarıma teşekkür ediyorum. Bugün yine gözyaşlarımı tutmayacağım ama bu sefer mutluluktan"