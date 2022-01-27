Gomis Galatasaray'a gelecek mi? Bafetimbi Gomis kimdir, hangi takımda, kaç yaşında?

Gomis Galatasaray'a gelecek mi? sorusu spor haberlerini takip eden vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. Al-Hilal ile sözleşmesi biten 36 yaşındaki Bafetimbi Gomis serbest kaldı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, bu sezon yokları oynayan forvetlerin yerine Gomis'in olması halinde yaşanacak senaryoları sosyal medyada tartışırken olay bir anda ciddiyete bindi.

GOMİS GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Fanatik'e konuşan Gomis'in menajeri Patrick Mendy, Galatasaray'a mesaj yolladı. Mendy, "Türkiye'ye dönmeye hazırız. Galatasaray'a açığız. Eğer onu isterlerse yarım kalan hikayesini tamamlamak için dönmekten dolayı çok mutlu olacak" dedi.

TARAFTARLA ARASI İYİ

Galatasaray'da oynadığı tek sezonda gol kralı olan ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Gomis, Sarı-Kırmızılı taraftarlarla bağını hiç koparmadı. Galatasaraylı taraftarların büyük bölümü Gomis'in dönmesine sıcak bakıyor.

BAFETIMBI GOMIS KİMDİR?

Galatasaray'a 2017 yaz döneminde transfer olan Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı takımda 2017-2018 sezonunda 33 maçta 29 gol atarak gol kralı oldu ve adını önemli bir noktaya yazdı. Söz konusu dönemde kazanılan şampiyonlukta en çok katkı veren isimlerden biri olan golcü futbolcu, daha sonrasında Al Hilal'in yolunu tuttu.

Gomis geçen sezon 42 maçta 30 gol atarken Al-Hilal Riyad formasıyla çıktığı 142 maçta 104 gol atıp 16 asist yaptı. Gomis bu sezon ise 19 maçta 9 gol kaydetti.

Galatasaray, Gomis'i 2017 yılında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea'dan 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ile transfer etmişti. Yıldız oyuncu kariyerinde, Troyes, Marsilya, Lyon ve St. Etienne formaları da giydi.

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