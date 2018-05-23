Gomis'e Maymun Diyen Sosyal Medya Fenomeni, Duruşmada Özür Diledi
Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'e "maymun" diyen sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, çıktığı duruşmada özür diledi, "Amacım ırkçılık yapmak değildi." dedi.
Çeşitli mekanlarda da DJ'lik yapan Fenerbahçeli sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maç sırasında attığı bir tweette Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'i 'Maymun'a benzetmişti. Hakan Hepcan, gelen tepkiler üzerine tweetini silip özür dilese de, 'IrkçıHakanHepcan' hashtag'i TT sıralamasında birinci sıraya yükselmişti.
OLAY TWEET'E DAVA AÇILDI
Basın savcılığı da olay tweet için harekete geçmiş, Hakan Hepcan hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.
Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan ilk duruşmaya sanık Hakan Hepcan avukatıyla katılırken davada mağdur sıfatıyla yer alan ünlü futbolcu Bafetimbi Gomis duruşmaya katılmadı. Müşteki olarak yer alan Galatasaray Spor Kulübü'nü ise avukatı temsil etti.
ÖZÜR DİLEDİ
Hakan Hepcan savunmasında, "Tweeti ben attım. Amacım herhangi bir ırkçılık veya başka bir suç değildi. Tepkiler üzerine hemen sildim. Ancak linç kampanyasına dönüştü. Özür dilerim" diye konuştu.
Galatasaray Spor Kulübü avukatı da sanığa yönelik şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.
(Sözcü)
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nasıl bi müslüman sınız nasıl bir insansınız anlamak mümkün değil ne diyor hadiste yaratılanı sevin yaratan dan dolayı olduki yarın senin eşinin veya cocuğunun suratı bir sekilde bir kaza veya yanık sonucu bir sey olsa yolda yürürken herkes evladına veya eşine ucube diye tabir kullansa senin tavrın ne olur acaba bunu gercekten çok merak ediyorumCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Maymuna benziyor işte. . . . . . . maymun gibi yürüyor. . . . .Cevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır
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özür dilemekle oluyorsa bu işler hepcan sana diyorum sen tam bir şebek-embesil-orangutansın özür dilerimCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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BAZI HAYVAN CİNSLERİNİ SEVİMLİLİK OLARAK BENDE KULLANIRIM. GOMİS KİM PARAYI BURADAN KALDIRIP ÜLKESİNE GÖTÜRECEK.Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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En güzel cevabı yine Gomis kendisi verdi. Alayını üst üste koyup KANAT larını kırdı.Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır