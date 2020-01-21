Gömeç'te traktörle kamyon çarpıştı: 1 yaralı
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Gömeç'te traktörle kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde traktörle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

21.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:00
Gömeç'te traktörle kamyon çarpıştı: 1 yaralı

'in ilçesinde traktörle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf İncekara idaresindeki 09 ZE 373 plakalı kamyon, Yaya Mahallesi mevkisinde, Şaban Daldan'ın kullandığı 10 YA 304 plakalı traktörle çarpıştı.

Traktörün hatalı şerit değiştirmesi sonucunda meydana geldiği öne sürülen kazada traktör sürücüsü Şaban Daldan yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gömeç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Daldan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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