Gömeç'te Roman Çalıştayı düzenlendi
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Gömeç'te Roman Çalıştayı düzenlendi

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Ege ve Marmara Roman Çalıştay'ı gerçekleştirildi.

18.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:23
Gömeç'te Roman Çalıştayı düzenlendi

'in ilçesinde, ve Marmara Roman Çalıştay'ı gerçekleştirildi.

Gömeç Romanlar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ev sahipliğinde, Gömeç Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan çalıştayda, Roman çocuklarının eğitim sorunlarının yanı sıra Roman vatandaşların güncel hayatta yaşadıkları temel sorunlar konuşuldu.

Gömeç Romanlar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Kenan Say, burada yaptığı konuşmada, Roman çocuklarının eğitim ve öğretim hayatına kazandırılması ve başarılı olmalarını amaçladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

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: Gömeç'te Roman Çalıştayı düzenlendi
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