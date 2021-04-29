Gömeç'te MHP; her kapıyı çalıyor, her gönüle giriyor
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Gömeç'te MHP; her kapıyı çalıyor, her gönüle giriyor

Gömeç'te MHP; her kapıyı çalıyor, her gönüle giriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ramazan ayı ile pandemi nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ramazan ayı ile pandemi nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

İlçe Başkanı Muammer Birdar'ın öncülüğünde, "Her kapıyı çalacağız, her gönüle gireceğiz" sloganıyla hareket eden Gömeçli MHP'liler, Türkiye'nin içinden geçtiği bu zor günleri dayanışmayla omuz omuza vererek hep birlikte aşmak için çalışıyor.

Alan elin, veren eli görmediği gıda paketleri ve alışveriş fişlerinin dağıtıldığı kampanya kapsamında; Ramazan ayı ve 17 günlük tam kapanma sürecinde yaklaşık bin aileye ulaşılmasının hedeflendiği öğrenilirken, çalışmaların ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin muhtarlıklar ve teşkilat yönetiminin belirlediği ailelere yönelik sürdürüldüğü bildirildi.

Gerçekleştirdikleri anlamlı çalışma ile ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan MHP Gömeç İlçe Başkanı Muammer Birdar, "Başbuğumuz ve partimizin kurucusu merhum liderimiz Alparslan Türkeş'in çizdiği yolda, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin öncülüğünde yürüyoruz. Genel Başkanımızın geçtiğimiz günlerde grup toplantısında ifade ettiği gibi, 'Dar gelirli vatandaşlarımızı gözeterek; esnafımızın, çiftçimizin, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin talep ve hassasiyetlerini mümkün mertebe dikkate alarak bugünkü darboğazdan çıkabiliriz. Kovit 19'un tasallutundan kurtulabilmek için seferberlik içinde hareket etmeliyiz. Dayanışmanın, duyarlılığın, empatinin, yardımlaşmanın güzelliklerini hep birlikte göstermeliyiz.' sözlerinden hareketle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. " dedi.

Esnafımıza da destek oluyoruz

Başkan Birdar yaptığı açıklamada, "Esnafından alışveriş yapılan, alan elin veren eli görmediği, değerlerimize ve törelerimize uygun şekilde dağıtımın yapıldığı bu kampanyada emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza ve hayırseverlere teşekkür ederiz. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu. - BALIKESİR

Gömeç'te MHP; her kapıyı çalıyor, her gönüle giriyor
Gömeç'te MHP; her kapıyı çalıyor, her gönüle giriyor
Gömeç'te MHP; her kapıyı çalıyor, her gönüle giriyor
Gömeç'te MHP; her kapıyı çalıyor, her gönüle giriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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