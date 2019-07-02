Gömeç'te çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde meydana gelen orman yangınında, 1 hektar orman alanı zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre Gömeç Atatürk Kayalıkları mevkinde, saat 18.30 sıralarında, orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 helikopter ile havadan müdahale edilen yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arozöz ve 2 su tankeri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince de karadan müdahale edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen orman yangınında yaklaşık 1 hektar meşe ve kızılçam ormanı zarar gördü. - BALIKESİR

Kaynak: İHA