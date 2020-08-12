Gölyazı Kültürevi yenilendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gölyazı Kültürevi yenilendi

Nilüfer Belediyesi'nin bir süredir bakım onarım çalışması yaptığı Gölyazı Kültürevi yenilenmiş haliyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Gölyazı Kültürevi yenilendi
12.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 12.08.2020 11:37

Nilüfer Belediyesi'nin bir süredir bakım onarım çalışması yaptığı Gölyazı Kültürevi yenilenmiş haliyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Hafta sonları Bursa'dan ve çevre şehirlerden gelen yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Gölyazı Kültürevi'nde açılan mozaik sergisi de büyük ilgi görüyor.

Nilüfer Belediyesi'nin, restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmaları yaptıktan sonra 2014 yılında kültürevi olarak faaliyete geçirdiği Gölyazı Aziz Panteleimon Kilisesi'nde bir süredir devam eden bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Anadolu Rum Ortodoks kiliselerinin özgün örneklerinden biri olarak kabul edilen Aziz Panteleimon Kilisesi, 2014 yılından 2019 yılına kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Bu süre içinde; yağmur, kar, sıcaklık değişimleri, UV ışınlar, rüzgar gibi iklimsel etkiler nedeniyle tarihi yapıda fiziksel bozulmalar oluşunca, Nilüfer Belediyesi yeniden bakım onarım çalışması başlattı. Çalışma kapsamında tarihi yapıdaki aşınmış ve zarar görmüş bölümler temizlenip onarıldı. Müze ve kültür evlerinin korona virüs pandemisi nedeniyle ziyaret kapalı olduğu döneme denk gelen çalışmalar kısa süre önce tamamlandı.

Bakım onarım çalışması kapsamında, tarihi yapının dış duvarları temizlendikten sonra çevresel faktörleri önlemek amacıyla koruma uygulaması gerçekleştirildi. Daha sonra yapı içindeki ahşap malzemelerde de güçlendirme çalışmaları yapılarak doğal bir koruma sağlamak adına vernikle cilalandı. Üst kata çıkışı sağlayan ve ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle hasar gören merdivenler de çalışma kapsamında güçlendirildi. Yapının ön bölümünde de engelli vatandaşların ziyaretini kolaylaştırmak adına yeni bir asansör sistemi inşa edildi.

Kısa sürede tamamlanan çalışmanın ardından Gölyazı Kültürevi yeniden ziyaretlere açıldı ve etkinliklere de ev sahipliği yapmaya başladı. Restorasyonun ardından Gölyazı Kültürevi'nde düzenlenen ilk etkinlik mozaik sergisi oldu. 2019 yılında Gölyazı'da düzenlenen "Uluslararası Apollonia Mozaik Çalıştayı"nda ortaya çıkan eserler, düzenlenen sergide ziyaretçilerin izlenimine açıldı. Sergide Türk mozaik sanatçıları; Bahriye Martı Güler, Gamze Er, İlknur Altıntaş Yağmur, Fatma Akay, Sibel Akkaba, Hayati Çetin, Gözde Tolan ile İsrailli sanatçılar Dafna Birger ve Gvira Hacham ile Bulgar mozaik sanatçıları Daniel Ivanov ve Velina Stavela'nın eserleri yer alıyor.

Gölyazı Kültürevi pazartesi günleri dışında haftada 6 gün 09.00-18.30 saatleri arasında ziyarete açık kalıyor. Özellikle hafta sonlarında, Bursa dışından gelenlerin de aralarında yer aldığı 1000'i aşkın ziyaretçi, Gölyazı Kültürevi'ni gezerek, sergilenen mozaik eserleri de görme şansı buluyor. Ayrıca Gölyazı Kültürevi'ni ziyaret edenler için pazar günleri klasik müzik dinletileri de organize ediliyor.

Çok özgün bir yapı olan Gölyazı Kültürevi'nin, yapılan bakım ve güçlendirme çalışmalarının ardından yeni yüzüyle yeni etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, tarihi yapıyı daha önce görmeyenleri burayı gezmeye davet etti. İlk etkinliğin mozaik sergisi olduğunu belirten Başkan Erdem, pandemi koşulları elverdiği ölçüde bu mekanda kültürel etkinlikler organize etmeye devam edileceğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım Güncel
Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar: Koronavirüs tehlikesi ilçemizde devam etmektedir, tedbirlere uyalım
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle Spor
Köln, formadaki cami silüeti nedeniyle üyeliğini iptal eden taraftarı ciddiye almadı: Güle güle
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu Yaşam
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü' iddiası hakkında konuştu Güncel
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Güncel
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi
Ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Ağaç bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 21 liralık değişim
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
Van Gölü'nde gördükleri cisim, gezintiye çıkan gençleri panikletti: Canavar olduğuna inandık
RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı
RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Koronavirüs yeni araç üretimini vurunca ikinci el araç fiyatları da her geçen gün artıyor
Koronavirüs yeni araç üretimini vurunca ikinci el araç fiyatları da her geçen gün artıyor
Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu
Atiye dizisi, uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Nihat Özdemir, eylül ayındaki maçlarda seyirci olmayacağını söyledi
Nihat Özdemir, eylül ayındaki maçlarda seyirci olmayacağını söyledi
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada
Öfkeli kayınpeder, oğlundan boşanmak isteyen gelininin avukatını tokatladı! Anbean kamerada
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Yeşim Salkım Ufuk Bayraktar İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Pkk Çocuk Rusya Ağustos
Şu an buradasınız: Gölyazı Kültürevi yenilendi - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 11:49:22. #1.15#
title