Gölyaka'da üretim standardizasyon kontrolü yapıldı
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Gölyaka'da üretim standardizasyon kontrolü yapıldı

08.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:57
Gölyaka'da üretim standardizasyon kontrolü yapıldı

DÜZCE(İHA) – Orman İşletme Şefliğinde 2021 yılı bakım damgası yapılan ve üretim çalışmaları ile ilgili boylama, mesaha ve standardizasyon konularında denetimler yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Orman İşletme Şefliğinde 2021 yılı bakım damgası yapılan ve üretim çalışmaları ile ilgili boylama, mesaha ve standardizasyon konularında denetimler yapıldı.

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Kardüzü Orman İşletme Şefliğinde 2021 yılı bakım damgası yapılan ve üretim çalışmaları devam eden bölmede üretim çalışmaları ile ilgili boylama, mesaha ve standardizasyon konularında denetimler gerçekleştirildi.

Kardüzü Orman İşletme Şefi Davut Akbal, Gölyaka Orman İşletme Şefi Mithat Ekşi ve Balıklı Şefi Arif Kulabaş'ın katılımıyla gerçekleşen denetimlerde, üretim işlerinde çalışan orman köylülerine, üretimde standardizasyon, İş sağlığı ve güvenliği konularında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. - DÜZCE

Gölyaka'da üretim standardizasyon kontrolü yapıldı
Gölyaka'da üretim standardizasyon kontrolü yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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