Gölyaka'da orman köylülerinin talepleri dinlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gölyaka'da orman köylülerinin talepleri dinlendi

25.02.2021 09:25 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:28
Gölyaka'da orman köylülerinin talepleri dinlendi

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğünün görev alanı, talepler ve çözüm önerileri ile ilgili toplantı yapıldı.

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğünün görev alanı, talepler ve çözüm önerileri ile ilgili toplantı yapıldı.

Gölyaka Orman İşletme Müdürü Hülya Birtürk, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, AK Parti Gölyaka İlçe Başkanı Necmi Kap, MHP Gölyaka İlçe Başkanı Faruk Öztürk ve Gölyaka Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Yirmişbeş'in katılımıyla köy ve mahalle muhtarlarının talepleri dinlendi.

Gölyaka Orman İşletme Müdürü Hülya Birtürk, yaptığı açıklamada, "Toplantıda orman köylülerimizin sıkıntılarını dinleyerek çözüm önerileri hakkında istişarelerde bulunduk. Görev alanlarımızla ilgili talepler, çözüm önerileri ve taleplerimizi bizler de dile getirdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Türkan Şoray Mustafa Ceceli
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gölyaka'da orman köylülerinin talepleri dinlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 09:30:31. #1.14#
title