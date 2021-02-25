Gölyaka'da orman köylülerinin talepleri dinlendi

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğünün görev alanı, talepler ve çözüm önerileri ile ilgili toplantı yapıldı.

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğünün görev alanı, talepler ve çözüm önerileri ile ilgili toplantı yapıldı.

Gölyaka Orman İşletme Müdürü Hülya Birtürk, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, AK Parti Gölyaka İlçe Başkanı Necmi Kap, MHP Gölyaka İlçe Başkanı Faruk Öztürk ve Gölyaka Muhtarlar Derneği Başkanı Musa Yirmişbeş'in katılımıyla köy ve mahalle muhtarlarının talepleri dinlendi.

Gölyaka Orman İşletme Müdürü Hülya Birtürk, yaptığı açıklamada, "Toplantıda orman köylülerimizin sıkıntılarını dinleyerek çözüm önerileri hakkında istişarelerde bulunduk. Görev alanlarımızla ilgili talepler, çözüm önerileri ve taleplerimizi bizler de dile getirdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan