Gölyaka Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gölyaka Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" aldı

16.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:08
Gölyaka Belediyesi

Gölyaka Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde hizmet binalarına "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Gölyaka Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" çerçevesinde hizmet binalarına "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Proje kapsamında belediye hizmet binasının belirlenen noktalarına ayrıştırılacak malzemeler için ekipmanlar ve bilgilendirme afişleri asıldı.

Belediye Başkanı Yakup Demircan, AA muhabirine, doğa şehri Gölyaka'yı gelecek nesiller için daha yaşanabilir hale getirmek için geri dönüşüm ve sıfır atık konularına önem verdiklerini söyledi.

Proje çerçevesinde gerekli ekipmanların teminini hem belediyelerinde hem de kurumlarda sağladıklarını anlatan Demircan, "Geri dönüşümün hem çevreyi koruma hem de ülke ekonomisine katkısı anlamında büyük faydaları var. Gelecek nesillere güzel bir şehir bırakmak için gayret gösteriyoruz." dedi.

"İnsanları duyarlı olmaya teşvik ediyoruz"

Demircan, atık toplama için ilçede belirli noktalara ekipman yerleştirilmesi için çalışma yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geri dönüşüm o kadar önemli ki derelerimize, nehirlerimize, denizlerimize bakıyoruz. Burada gölümüz var. İnanın pet şişelerden barajlar oluşmuş. O kadar birikimler olmuş ki insanlara bu farkındalığı yaratmak suretiyle bunların geri dönüşüme kazandırılması ve bilinçlendirilmesi anlamında da büyük gayret gösteriyoruz."

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün de kentte kapalı entegre katı atık ayrıştırma ve işleme ile enerji üretim fabrikasını kurduğunu anımsatan Demircan, "Orada katı atıklar ayrıştırılıyor. Zaten bu çalışma yapılıyor ama biz de bölgemizdeki insanları bilinçlendirmek anlamında daha duyarlı olmaya teşvik ediyoruz. Başkanımıza da Düzce'ye böyle bir tesis kazandırdığı için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Demircan, sıfır atık yönetiminden sorumlu birim amirlerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevket Çoruh Rasim Öztekin Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim Mesut Bakkal Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gölyaka Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 10:09:43. #1.16#
title