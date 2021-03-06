Gölün kenarında maskesiz gezince ceza yazıldı
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Gölün kenarında maskesiz gezince ceza yazıldı

06.03.2021 22:00 | Son Güncelleme: 06.03.2021 22:29

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Sapanca Gölü kenarında maskesiz gezen kişiyi güvenlik kamerası sayesinde gören polisler, ekipleri yönlendirdi.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, Sapanca Gölü kenarında maskesiz gezen kişiyi güvenlik kamerası sayesinde gören polisler, ekipleri yönlendirdi. Maskesiz gezen kişiye ceza yazıldı.

Önceki gün Sapanca Gölü kenarında maskesiz gezen bir vatandaş, güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisler, telsiz ile durumu ekiplere bildirdi. Polis ekibi sahil kenarında bulunan vatandaşın yanına giderek, koronavirüs tedbirlerine uymayıp, maske takmaması nedeniyle ceza yazdı.

Gölün kenarında maskesiz gezince ceza yazıldı
Gölün kenarında maskesiz gezince ceza yazıldı
Gölün kenarında maskesiz gezince ceza yazıldı
Gölün kenarında maskesiz gezince ceza yazıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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