Gölü gezen siyahi çifte silah çekti, tepkiler sonrası kovuldu

– ABD'de siyahi çift, ziyaret için gittikleri bir göl kenarında, bölgenin kamp alanı olduğunu söyleyen yaşlı bir kadın görevli tarafından silahla tehdit edilerek, bölgeyi terk etmeleri istendi. Görevlinin silah çektiği çift, yaşanan o anları kaydederek, bunun bir ırkçı tepki olduğunu belirterek görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Yaşlı kadın işten kovuldu.

Olay ABD'nin Mississippi eyaletinin doğusunda yer alan Oktibbeha bölgesinde meydana geldi. Bölgedeki gölde köpekleri ile beraber gezintiye çıkan Franklin ve Jessica Richardson çiftinin yanına bir cip yanaştı. Araçtan inen ve bölgenin kamp alanı olduğunu; kendisinin de görevli olduğunu belirten yaşlı kadın, çifte silah çekerek bölgeyi terk etmelerini istedi. Ne olduğunu anlamaya çalışan çift o anları cep telefonu ile de kaydederek "neden silah çekiyorsunuz, buranın rezervasyon gerektiren bir yer olduğunu bilmiyorduk, söylemeniz yeterliydi" dedi. Yaşlı kadın ise art arda "Terk edin burayı" diyerek çiftin bölgeden ayrılmasını istedi.

Yaşanan anları daha sonra sosyal medya hesabından paylaşan Jessica Richardson, bunun bir ırkçı saldırı olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

Video kısa sürede viral oldu. Kampı işleten firma ise gelen tepkiler üzerine özür dileyerek, kadın görevlisinin işten çıkarıldığını duyurdu.

Kaynak: DHA