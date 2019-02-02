Gölpazarı Ziraat Odası Genel Kurulu

Gölpazarı Ziraat Odası genel kurulunda oda başkanlığına Mehmet Denizli 4. kez yeniden seçildi.

Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen genel kurula, Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Şaban Pehlivan, Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen ve ilçe oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ile delegeler katıldı. Tek aday olarak yapılan seçimde, Mehmet Denizli 53 delegenin 49 oyunu alarak başkan seçildi.

Yeniden göreve seçilen Denizli, yaptığı teşekkür konuşmasında, "2015 yılında BEBKA ajansına, bölgemizde üretilen ürünler için beş farklı ebatta kutu yapabilen karton kutu kurma makinesi projesi hazırlanmış olup, onaylanmıştır. 2016 yılı içinde faaliyete geçirilen proje ile kutu üretiminde başlanmış ve talep eden çiftçilerimize maliyetine verilmiştir. Odamızın danışma hizmetleri, çiftçilerimizin eğitimine yönelik sertifikalı kurslar, bütçe imkanımıza göre odamız adına bina ve sosyal tesis yapılacak. Zirai mücadele entegre planı uygulanacak, küçük ve büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için projeler yapılacaktır." dedi.

Belediye Başkanı Kazıcı da tek kullanımlık kutu imalatının önümüzdeki yıllarda çok kıymetli olacağını belirterek, "Sizden bu konuda odamızın ürettiği karton kutulara destek olmanızı diliyorum. Belediye olarak önümüzdeki süreçte yerel tohum konusunda odamızın ve çiftçilerimizin her türlü mücadelesine destek vermeye yürekten hazır olduğumuzu paylaşmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA