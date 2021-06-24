Gölpazarı'ndaki Hasan Dağı, yamaç paraşütü ve doğa sporu turizmine kazandırılacak

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yamaç paraşütü tutkunlarının ilgi odağı haline gelen Gölpazarı ilçesindeki 1300 metre rakımlı Hasan Dağı'nda inceleme yaptı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, yamaç paraşütü tutkunlarının ilgi odağı haline gelen Gölpazarı ilçesindeki 1300 metre rakımlı Hasan Dağı'nda inceleme yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Şentürk, beraberindekilerle Çengeller köyüne 6 kilometre uzaklıkta bulunan bölgenin yamaç paraşütü ve doğa sporu turizmine kazandırılması için yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Şentürk, Gölpazarı Kaymakam4 Efecan Şahin, Belediye Başkanı Hayri Süer'le "Millet Bahçesi"nde peyzaj çalışmalarının yürütüleceği alanda da incelemelerde bulunarak, projede yer alan tesisler ve sosyal donatılar hakkında bilgi aldı.

Çengeller Muhtarı Mehmet Aysan ve köylülerle bir araya gelerek bir süre sohbet eden ve Kuşçaören köyü yol yapımı çalışmasını inceleyen Vali Şentürk daha sonra Söğütçük köyünde evi yanan Bülent Cambaz ve ailesini ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile hayırsever vatandaşların desteğiyle yapımı devam eden inşaatı da inceleyen Şentürk, imece usulüyle yapılmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever