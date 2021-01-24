Gölpazarı'nda yol kenarında çuval içinde köpek yavruları bulundu
24.01.2021 15:37 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:40
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde devriyeye çıkan jandarma ekipleri, yol kenarında bir çuvalın içinde 6 köpek yavrusu buldu.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde devriyeye çıkan jandarma ekipleri, yol kenarında bir çuvalın içinde 6 köpek yavrusu buldu.
Ekipler, Çöplük mevkisinde yol kenarında ağzı kapalı bir çuvalı fark etti.
Çuvalı açtıkları köpek yavrularını gören ekipler, ekip aracına aldıkları hayvanlara süt verdi.
Battaniyeye sarılan köpeklerin, belediye barınağına teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı