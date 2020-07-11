Gölpazarı'nda traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Bilecik'te traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
11.07.2020 15:03 | Son Güncelleme: 11.07.2020 16:11
Bilecik'te traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Göksel Z, idaresindeki 34 VG 617 plakalı otomobil, Bilecik-Gölpazarı yolunun Karaağaç Ovası mevkisinde Mustafa S. yönetimindeki 11 RB 806 plakalı traktör ile çarpıştı.
Kazada takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA