Gölpazarı'nda şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
14.08.2020 14:49 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:58
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Bahattin A. (64) idaresindeki 34 NTR 14 plakalı otomobil, Gölpazarı-Bayat köyü kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Ata, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA