Gölpazarı'nda otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
15.06.2020 09:43 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:43
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Büyükbelen köyünde Hüseyin T. idaresindeki 26 PT 026 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı.
Kazada, sürücü Hüseyin T. ile araçta bulunan Habip K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA