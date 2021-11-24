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Gölpazarı'nda Öğretmen Günü kutlaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Gölpazarı'nda Öğretmen Günü kutlaması

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama yapıldı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama yapıldı.

Gölpazarı Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık, okul müdürleri ve öğretmenler çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program sona erdi. - BİLECİK

Gölpazarı'nda Öğretmen Günü kutlaması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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