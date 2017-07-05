Gölpazarı'nda Mesem Açıldı

Gölpazarı Köprülü Mehmet Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) açıldı.



Okul müdürü Mehmet Özgür, açılış töreninde yaptığı konuşmada, çıraklık eğitiminin zorunlu eğitim kapsamına alınmasını sağlayan yasal düzenlemenin ardından "Ortaöğretim Kurumları" tanımları arasına kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs programlarının uygulandığı mesleki eğitim merkezlerinin de eklendiğini söyledi.



Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik eğitimi, haftada en az bir, en çok iki gün olacak şekilde planlanacağını, ders yılı süresinin de 36 hafta olacağını belirten Özgür, şunları kaydetti:



"Bakanlık tarafından uygulanan proje ve protokoller kapsamında teorik eğitimi süresi, uygulanan programın özelliğine göre değişebilecek. Şartların oluşması halinde 9. sınıf alan derslerinin eğitim, mesleki eğitimi merkezlerine veya işletmelerin eğitim birimlerinde verilebilecek. En az ortaöğretim kurumu mezunu olup aynı zamanda ustalık belgesi almaya hak kazananlara istemeleri halinde daha alt mesleki ve teknik ortaöğretim diploması düzenlenecek. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinden bir ortaöğretim kurumu diploması sahibi olmayanlar, diploma alabilmek için ustalık belgesini almaya hak kazanmış olmanın yanında, bakanlık tarafından belirlenecek fark derslerini açık öğretim kurumları yoluyla başarmak zorunda olacak."



Teorik ve pratik eğitim süresi sonunda yapılan ustalık sınavlarında başarılı olanlara "Ustalık Belgesi" verilecek ve bu kişilere yaşına uygun asgari ücretin kanunda belirlenen tutarı kadar ücret ödeneceği belirtildi.