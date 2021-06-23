Gölpazarı'nda Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üyesi seçimi yapıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı.

Gölpazarı İlçe Müftülüğü toplantı salonunda Gölpazarı Kaymakamı aynı zamanda Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanı Efecan Şahin, birliğin encümen seçimi yapıldı. Mahalli İdare Birlikleri Kanunu gereğince 48 köy muhtarı ile İl Genel Meclisi üyelerinin katılımı gerçekleşen Köylere Hizmet Götürme Olağan Meclis Toplantısında birlik encümen seçimlerini Köprücek ve Karaağaç Köyü muhtarları kazandı. Kaymakam Efecan, Köprücek Köyü Muhtarı İsmail Gücen ile Karaağaç Köyü Muhtarı İbrahim Demir tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı