Gölpazarı'nda izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı
02.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:18
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükyenice köyü Meryemdağı mevkisinde devriye sırasında E.Ö, M.K. ve T.D'yi kayalık bölgede bulunan mağaranın içinde kırıcı delici, matkap ve patlayıcı madde yardımıyla izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Ele geçirilen patlayıcı maddeler, bomba imha ekiplerince imha edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan