Gölpazarı'nda firari hükümlü yakalandı
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Gölpazarı'nda firari hükümlü yakalandı

Gölpazarı ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından gözaltına alındı.

23.08.2019 15:58
Gölpazarı'nda firari hükümlü yakalandı

Gölpazarı ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından gözaltına alındı.

Şeyh Edebali Türbesi yolunda devriye gezen polis ekiplerini görünce kaçan Uğur M, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Hakkında 6 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Uğur M, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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