Gölpazarı'nda firari hükümlü yakalandı
Gölpazarı ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından gözaltına alındı.
Gölpazarı ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından gözaltına alındı.
Şeyh Edebali Türbesi yolunda devriye gezen polis ekiplerini görünce kaçan Uğur M, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
Hakkında 6 yıl 2 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen Uğur M, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.