Gölpazarı'nda denetimler sıklaştırıldı
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Gölpazarı'nda denetimler sıklaştırıldı

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Gölpazarı'nda denetimler sıklaştırıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Korona virüs (Covit-19) denetimleri sıklaştırıldı.

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Korona virüs (Covit-19) denetimleri sıklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen salgınla mücadelede dinamik denetim modelince uygulamaya konulan 'Yoğunlaştırılmış Tematik Denetimler' kapsamında Gölpazarı'nda denetim yapıldı. İlçe Kaymakamı Efecan Şahin'in de bizzat katıldığı denetimde işyerlerine ve vatandaşlara kurallara uymalarını söylendi. Kurallara uyulmasının kendi menfaatine olduğunu söyleyen Kaymakam Şahin, maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat etmelerini, ev ziyaretleri yapmamalarını istedi. - BİLECİK

Gölpazarı'nda denetimler sıklaştırıldı
Gölpazarı'nda denetimler sıklaştırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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