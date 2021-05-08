Gölpazarı'nda denetim devam ediyor
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Gölpazarı'nda denetim devam ediyor

Gölpazarı'nda denetim devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tam kapanma sürecinde kurulmasına izin verilen semt pazarlarında denetim yapılırken, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlar pandemi kurallarına uyulması yönünde uyardı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde tam kapanma sürecinde kurulmasına izin verilen semt pazarlarında denetim yapılırken, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlar pandemi kurallarına uyulması yönünde uyardı.

İçişleri Bakanlığının tüm yurtta cumartesi günü saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında sebze ve meyve pazarı kurulması yönünde yayınlanan genel sonrası tüm Türkiye'de olduğu gibi Gölpazarı'nda ilçe pazarı kuruldu. Köylerde yaşayan vatandaşlar topladıkları taze ürünleri ile pazarına getirirken, pazarda yoğunluk yaşandı.

Öte yandan jandarma ekipleri Gölpazarı'na giriş ve çıkışlarında sıkı denetim yaptı. - BİLECİK

Gölpazarı'nda denetim devam ediyor
Gölpazarı'nda denetim devam ediyor
Gölpazarı'nda denetim devam ediyor
Gölpazarı'nda denetim devam ediyor
Gölpazarı'nda denetim devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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