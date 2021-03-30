Gölpazarı'nda da yayalar için kırmızı çizgi çekildi
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Gölpazarı'nda da yayalar için kırmızı çizgi çekildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gölpazarı'nda da yayalar için kırmızı çizgi çekildi

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekilerek farkındalık oluşturuldu.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekilerek farkındalık oluşturuldu.

İçişleri Bakanlığının 2030 yılına kadar trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 oranında azaltılmasına yönelik genelgesi kapsamında Gölpazarı'nda 'Kırmızı çizgimizi çekiyoruz' sloganı adı altında farkındalık oluşturmak maksadıyla etkinlik oluşturuldu. Bu kapsamda 2021 yılı süresince yürütülecek faaliyet ve destekleyici kampanyaların etkisini arttırmak, yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer/zemin işaretlemeleriyle bir kez daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla Gölpazarı D-100 karayolu üzerinde bulunan yaya geçitlerinde kırmızı çizgiler çekilerek, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması yapıldı.

Programa Gölpazarı İlçe Kaymakamı Efecan Şahin de katılırken, trafik bir süreliğine durduruldu ve yayalar yaya kaldırımı kullanarak karşıdan karışa geçti. Düzenlenen uygulama kapsamında yaya geçidinden geçmeye çalışan yayalara bazı sürücüler yol verirken, yayaya yol vermeyen sürücülere ise 598 TL para cezası uygulanacağı bildirildi. - BİLECİK

Gölpazarı'nda da yayalar için kırmızı çizgi çekildi
Gölpazarı'nda da yayalar için kırmızı çizgi çekildi
Gölpazarı'nda da yayalar için kırmızı çizgi çekildi
Gölpazarı'nda da yayalar için kırmızı çizgi çekildi
Gölpazarı'nda da yayalar için kırmızı çizgi çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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