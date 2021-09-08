Gölpazarı'nda arazide koyunlarını otlatan kişi ölü bulundu
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Gölpazarı'nda arazide koyunlarını otlatan kişi ölü bulundu

Gölpazarı'nda arazide koyunlarını otlatan kişi ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Söğütcük köyünde, koyunlarını otlatan kişinin cansız bedeni, kendisine ait tarlada bulundu.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Söğütcük köyünde, koyunlarını otlatan kişinin cansız bedeni, kendisine ait tarlada bulundu.

Alınan bilgiye göre, Necmi Karadaş'ın (58) araziye otlatmak üzere götürdüğü koyun sürüsünün kendiliğinden köye geldiğinin yakınları tarafından fark edilmesi üzerine arama yapıldı.

Karadaş'ın köye 200 metre uzaklıkta kendisine ait tarlada hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Karadaş'ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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Koyunlar ahıra kendileri döndü! Kayıp çobanın cansız bedeni, evine 200 metre uzaktaki tarlada bulundu
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