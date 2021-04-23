Gölpazarı'nda 23 Nisan buruk kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gölpazarı'nda 23 Nisan buruk kutlandı

Gölpazarı'nda 23 Nisan buruk kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları korona virüsten dolayı sönük geçti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları korona virüsten dolayı sönük geçti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gölpazarı'nda korona virüs (Covit-19) salgın nedeniyle kısıtlı heyecanla kutladı. İlçede tören Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Altunışık'ın Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumun ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. - BİLECİK

Gölpazarı'nda 23 Nisan buruk kutlandı
Gölpazarı'nda 23 Nisan buruk kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz
İstanbul Valiliği: Özel bir günde kullanılan üslubu kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Vladimir Putin Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Merve Dizdar Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gölpazarı'nda 23 Nisan buruk kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 16:22:48. #1.15#

title