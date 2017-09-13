Gölpazarı'na Pttmatik Kuruldu

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Bilecik Başmüdürlüğü tarafından PttMatik kuruldu.



Konu hakkında PTT Bilecik Başmüdürlüğünden yapılan açıklamada, "Başmüdürlüğümüze bağlı Gölpazarı PTT merkez müdürlüğünde son sistem PttMatik kurularak Gölpazarı halkının hizmetine sunulmuştur. Halkımıza ve şirketimize hayırlı uğurlu olması dileriz" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK