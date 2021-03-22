Gölpazarı'n da faaliyet gösterten işletmelere gıda denetimi
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Gölpazarı'n da faaliyet gösterten işletmelere gıda denetimi

22.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:22
Gölpazarı'n da faaliyet gösterten işletmelere gıda denetimi

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki bakkal ve marketler denetlendi.

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki bakkal ve marketler denetlendi.

Gölpazarı'nda vatandaşların başta gıda sektöründe sağlıklı ve kaliteli hizmet alması amacıyla rutin denetimlerini sürdüren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösterten işletmelere gıda denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, satışa sunulan gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri, çalışan personelin hijyen belgeleri, işyeri genel temizliği ve ürün etiketleri kontrol edildi. - BİLECİK

Gölpazarı'n da faaliyet gösterten işletmelere gıda denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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