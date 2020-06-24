Gölpazarı kirazında kalite ve verim üreticisinin yüzünü güldürdü
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Gölpazarı kirazında kalite ve verim üreticisinin yüzünü güldürdü

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde verimli topraklarda hasadı başlayan kiraz, kalitesiyle üreticisini memnun etti.

24.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:25

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde verimli topraklarda hasadı başlayan kiraz, kalitesiyle üreticisini memnun etti.

Göç yolları üzerinde bulunan ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapan 550 metre rakımlı ilçede üreticiler bugünlerde Ziraat 900 cinsi kirazları toplama telaşı yaşıyor.

Daha çok aile bireylerinin birlikte gittikleri tarlalarda dalından titizlikle alınan kirazlar, yurt içi ve dışında damakları tatlandırıyor.

Gölpazarı Meyve ve Tarımsal Üreticiler Birliği Başkanı Selçuk Şahin, AA muhabirine, 1926 yılında kurulan ilçede kiraz üretiminin 25 senelik geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Şahin, "Yağmurların el verdiği ölçüde hasat yapıyoruz, kirazımız çok kaliteli. Bu kalite buradaki ekolojik oluşumdan kaynaklanıyor." dedi.

Çiftçilerin kiraz yetiştiriciliği konusunda her geçen gün daha da bilinçlendiğini belirten Şahin, üretim ve hasadın özenle yapıldığını dile getirdi.

Kirazın, eski fay kırığı olan ve göl yatağında bulunan Gölpazarı'nda kaliteli bir şekilde olgunlaştığını anlatan Şahin, "Haziran sonundan ağustos ayı başına kadar 45 gün boyunca kirazımızı pazara sunabiliyoruz. Kiraz bizim memleketimizi seviyor, biz de onu seviyoruz." ifadelerini kullandı.

"Markamızı oluşturmak istiyoruz"

Şahin, ilçede yaşayan üreticilerin kirazın markasını oluşturmak istediğini ve bu çerçevede çalışmalara başladıklarını vurguladı.

Devletten de destek alarak "Gölpazarı kirazı" markasıyla reyonlarda yer almak istediklerini belirten Şahin, "İlerleyen zamanlarda ekolojik sertifikaya da sahip olmakla birlikte kirazımızı marketlerde, üreticinin yüzünü daha da güldürecek fiyattan satmak istiyoruz, bunun için girişimlerimiz sürüyor. Önümüzdeki yıllardan itibaren ürünlerimizi burada paketleyebileceğimiz bir tesis inşa etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Meyve üreticisi Mehmet İnan ise arazisinde 320 kiraz ağacı bulunduğunu aktardı.

Eşiyle kiraz topladıklarını ifade eden İnan, "Yörede 'erkenci' dediğimiz kirazları topladıktan sonra hasat etmeye başladığımız Napolyon kirazı, kalite olarak çok iyi. Tarlamda 30 kalibreye yakın, güzel kiraz var. Geçen yıllara nazaran bu yıl çok daha güzel kirazımız var." diye konuştu.

Gölpazarı kirazında kalite ve verim üreticisinin yüzünü güldürdü

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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