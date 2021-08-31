Gölpazarı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale İlanı

Gölpazarı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale İlanıGÖLPAZARI İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE İLANIGölpazarı İlçesi Demirhanlar Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Gölpazarı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale İlanıGÖLPAZARI İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE İLANIGölpazarı İlçesi Demirhanlar Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 1- İdarenin : a) Adı : Gölpazarı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği b) Adresi : Hükümet Konağı- GÖLPAZARI/ BİLECİK c)Telefon ve Faks. Numarası : 0-228-411 30 40 ve 0-228-4113004 d) Elektronik Posta Adresi : -2- İhale Konusu İşin : a) Adı : İlçemiz Demirhanlar Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi b) Türü-Niteliği ve Miktarı : İhale Dokümanı dosyasında belirtilen işler3- İşin Yapılacağı Yer : Demirhanlar Köyü4- İşin Süresi : Yer teslim yapıldıktan sonra 90 (Doksan) gün içindebitirilecektir. 5- İhaleye Katılabilme şartları ve istenilen belgeler: 1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ileelektronik posta adresi 2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/ veya Sanayi Odası veya Meslek Odasıbelgesi; a- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterirbelge, b- Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 3 -İmza Beyannamesi veya imza sirküleri, a- Gerçek kişi olması halinde, Noter tasdikli imza beyannamesi, b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veyakurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin notertasdikli imza beyannamesi, 4- 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere HizmetGötürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. Maddesinde İhale Dışı Bırakılma Durumubulunmadığına dair yazılı taahhütname. 5- Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirtilen Teklif mektubu. 6- Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler. a-28 Nisan 2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet GötürmeBirliği İhale Yönetmeliğinin10. maddesinin a, b, c bentlerinde belirtilen belgeler. b-İsteklilerin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu ve özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70 gerçekleştirdiği veya %50 oranında denetlendiği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzeri işlerle ilgili iş deneyim belgesi, c- Bu ihalede benzer iş olarak İçme suyu arıtma, damıtma tesisleri, Kanalizasyon ve/veya yağmur suyu şebekeleri, Yer altı ve/veya yer üstü sulama suyu tesisleri, su isale hatları, Su depoları, su kuleleri, terfi hatları, pompa istasyonları, . 7- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir8- İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerindenVereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi - kalemleri içinteklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birimfiyat sözleşme imzalanacaktır. 9- İhale Dokümanı Gölpazarı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinden görülebilir veaynı adresten 500, 00 (beş yüz) TL. karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklifvereceklerin ihale dokümanı satın almaları zorunludur10- İhale 09/09/2021 tarihinde Perşembe günü Saat 14: 00'da Gölpazarı İlçesiKaymakamlık toplantı Salonunda Birlik Encümeni Huzurunda yapılacaktır11- Tekliflerin en geç 09/09/2021 Perşembe günü saat : 14: 00'a kadar İdareye teslim edilmesi gerekmektedir12- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir. 13- İdare ihale konusu işin niteliğinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 14-Teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veyatekliflerin aynı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye katılan ve bulunan isteklilerdentekliflerini yenilemelerini isteyebilir veya ihale komisyonu ihaleyi iptal edebilir. 15-Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günüolmalıdır. 16- İhale 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere HizmetGötürme Birliği İhale Yönetmeliğine göre yapılacak olup, İdare gerekli gördüğütakdirde ihaleyi iptal etmekle yetkilidir. Bu durumda istekliler herhangi bir haktalebinde bulunamazlar. İhaleye yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir. İLAN OLUNUR. Gölpazarı İlçesi Köylere HizmetGötürme Birliği Başkanlığı

Kaynak: Habermetre