Gölpazarı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale İlanı

GÖLPAZARI İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE İLANIİşin Adı: Bilecik İli Gölpazarı İlçesine bağlı bulunan aşağıda isimleri yazılı muhtelif köylerimize köylere teslim edilmek üzere, 8 cm lik, kilitli parke taşı alım işi 28. 04.

GÖLPAZARI İLÇESİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE İLANI

İşin Adı: Bilecik İli Gölpazarı İlçesine bağlı bulunan aşağıda isimleri yazılı muhtelif köylerimize köylere teslim edilmek üzere, 8 cm lik, kilitli parke taşı alım işi 28. 04. 2007 tarih, 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Köyün Adı

Alınacak Kilitli Parke Taşı

DERELİ

500 m2

TONGURLAR

1. 000 m2

KÜÇÜKYENİCE

2. 000 m2

AKÇAKAVAK

500 m2

AKTAŞ

2. 500 m2

BAYAT

1. 000 m2

BÜYÜKSUSUZ

750 m2

BÜYÜKSÜRMELİ

1. 000 m2

ÇENGELLER

250 m2

ÇIMIŞKI

250 m2

DERECİKÖREN

250 m2

GÖLDAĞI

500 m2

KARAAĞAÇ

500 m2

KARAAHMETLER

500 m2

KASIMLAR

500 m2

KESKİN

750 m2

SOFTALAR

750 m2

ŞAHİNLER

1. 000 m2

TAŞÇIAHİLER

700 m2

ÜYÜK

500 m2

TOPLAM

15. 700 m2

1 - İdarenin

a) İdarenin Adı

: Gölpazarı İlçesi Köyleri Hizmet Birliği

b) Adresi

: Gölpazarı Hükümet Konağı 2. kat

c) Telefon ve faks numarası

: 0 228 411 30 04

ç) Elektronik posta adresi

:

d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: Kaymakamlık web sitesi

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

: 8 cm lik kilitli parke taşı alımı- 15. 700 m2

b) Teslim yeri

: Listedeki muhtelif köyler

c) Teslim tarihi

: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 40 (Kırk) gün içinde adı geçen köylere teslim edilecektir.

a) Yapılacağı yer

: Gölpazarı Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

: 08. 07. 2021 Saat 14: 00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4. 1. 1 Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4. 1. 2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

4. 1. 2. 1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4. 1. 2. 2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4. 1. 3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4. 1. 3. 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4. 1. 3. 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4. 1. 4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4. 1. 5. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.

4. 1. 6. İhaleye vekaleten katılanlar vekaletnamelerini noter tasdikli sunmaları gerekmektedir.

4. 2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.

4. 2. 1. Birlik İhale Yönetmeliğinin 11. ve 12. maddesinde sayılan durumlarda olmadığına dair taahhütname.

4. 3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4. 3. 1. TSE uygunluk belgeleri.

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7. 1. İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İhale dokümanı, Gölpazarı Kaymakamlığı Köyleri Hizmet Birliği adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve İhaleye katılacak olanların ihale dokümanını 500, 00. - Türk Lirası (BEŞYÜZ) TL. karşılığı satın alabilir. (Birliğimize ait T. C. Ziraat Bankası Gölpazarı Şubesi 33337679-5001 no'lu hesaba yapılacak işin adı ve firma adı belirtilmek suretiyle, banka dekontu karşılığında alınacaktır. )

7. 2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, 08. 07. 2021 tarih Salı günü saat 14: 00' e kadar Gölpazarı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Birliğine teslim edilebilir. İadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

9 - İstekliler tekliflerini, her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (Yüzelli) takvim günüdür.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İLAN OLUNUR.

Gölpazarı İlçesi Köylere Hizmet

Götürme Birliği Başkanlığı

Kaynak: Habermetre