Gölpazarı Belediyesi Olağan Meclis toplantısı yapıldı Gölpazarı Belediye Meclisi haziran ayı toplantısı, Belediye Başkan Vekili İsmail Kara başkanlığında yapıldı.

Gölpazarı Belediye Meclisi haziran ayı toplantısı, Belediye Başkan Vekili İsmail Kara başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, 8 gündem maddesi görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Vekili Kara, yapığı konuşmada, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, şunları söyledi:

"Toplantımızda encümen üyelerinin belirlenmesi, plan bütçe komisyon üyelerinin seçimi, İmar Komisyonu üyelerinin seçimi, kara yollarının kamulaştırma talebinin görüşülmesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe olarak alınan iki aracın haciz edilemez kararının alınması, gayri menkul satın alınması kararının temmuz ayı meclis toplantısına bırakılması, 2019 yılı kesin hesabın görüşülmesi ve 2019 yılı faaliyet raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Alınan kararların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA