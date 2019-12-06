Gölpazarı Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

06.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:56

Gölpazarı Belediye Meclisi aralık ayı toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Suer başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, 3 gündem maddesi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Suer, burada yaptığı açıklamada, 2019 yılının son meclis toplantısını yaptıklarını söyledi.

Çalışmalarının hayırlara vesile olmasını dileyen Suer, "Gündemimizde taşınmaz satın alınması, imar yolu açılması talebi ile ilgili imar komisyonunun raporu görüşülmesi ve 3 Ocak'ta uygulanacak olan ücret tarifeleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Gölpazarı'na hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA