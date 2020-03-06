Gölpazarı Belediyesi mart ayı meclis toplantısı yapıldı

06.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 06.03.2020 10:40

Gölpazarı Belediye Meclisi mart ayı toplantısı, Belediye Başkanı Hayri Suer başkanlığında yapıldı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda bir araya gelen üyeler, 6 gündem maddesini görüşerek karara bağladı.

Suer, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, yaz aylarında ilçede birçok çalışmanın yapılacağını belirtti.

Gölpazarı'nı güzelleştirmek adına çalıştıklarını aktaran Suer, şöyle konuştu:

"Toplantımızda, 2. etap toplu konut yapımı için imar değişikliği yapılması ile ilgili imar komisyonu raporunun görüşülmesi, Kapalı Pazar Meydanı'nda bulunan 7 metrelik yolların kaldırılması ve meydan ibaresinin belediye hizmet alanı olarak değiştirilmesi konuları başta olmak üzere toplantımızda önemli kararlar aldık. Ayrıca, personele ait kıdem tazminatının ödenmesi için İller Bankası'ndan kredi alınması, meclis üyeleri arasında satış komisyonu üye seçimi, halı saha tesislerinin bulunduğu alanda yapılması planlanan kültür merkezine isim verilmesini görüştük."

Suer, hazırlanacak proje kapsamında cadde ve sokaklarda dış cephe oluşturulması konularını da görüştüklerini ifade ederek alınan kararların ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA