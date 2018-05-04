Gölpazarı Belediyesi Çanakkale'ye Kültür Gezisi Düzenledi

Gölpazarı Belediyesi tarafından Çanakkale'ye 6 otobüsle kültür turu düzenledi.

Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün altyapı çalışmaları devam ederken özellikle halkımıza nefes aldıracak çalışmalar yapmak istedik, onları biraz bu ortamdan uzaklaştırmak ve kültür gezilerine katmak ve biraz dinlenmelerini istediklerini söyledi.

Bu kapsamda da düzenli olarak gençlerimizi, öğrencilerimizi şehir dışına kültür gezilerine götürüyoruz ama biz bu gezilerin içerisinde en çok Çanakkale gezilerine önem verdiklerine dikkat çeken Kazıcı, "Çünkü bu ülkeyi kurtaran kahramanlara borcumuz var, vefa, minnet ve şükran borcumuz var. Onlara dua etmek zorundayız, her bir ferdimizin oraları görmesini çok yürekten istiyoruz. Kefensiz yatan kahramanlara ulaşmayı, o ortamı yaşamalarını çok istiyoruz. Bu bakımdan gücümüzün yettiği kadar ve bütçemizi çok zorlayarak çok sayıda hemşehrimizi oraya götürülmesi için bu gezileri düzenli olarak yapıyoruz." dedi.