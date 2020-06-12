Gölpazarı Belediyesi, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile protokol imzaladı Bilecik'in Gölpazarı Belediyesi, restorasyon ve meydan düzenlemesi için Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Bilecik'in Gölpazarı Belediyesi, restorasyon ve meydan düzenlemesi için Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile protokol imzaladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, ilçenin kültür ve turizm değerlerine katma değer için ilk adım olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na müracaat ettiklerini söyledi.

Suer, şöyle konuştu:

"İlçemizde tescilli tarihi eser olarak 12 ev ve konağımız var. Projelerimiz bakanlık tarafından onaylandı ve bunların sekizinde restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Bunun yanında sokak sağlıklaştırma projemiz var. Mimarla müşavirlik anlaşması yaparak hızlı bir şekilde ihaleye çıkarak en geç eylül ayında kazmayı vuracağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA