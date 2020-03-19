Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiler Bilecik'in Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 2 tutuklu firar ederken, kolluk kuvvetleri tarafından her yerde aranan şahıslardan birinin yakalandığı öğrenildi.

Bilecik'in Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 2 tutuklu firar ederken, kolluk kuvvetleri tarafından her yerde aranan şahıslardan birinin yakalandığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda dün gece 21: 00'da yapılan sayımda 2 kişinin olmadığı fark edildi. Yapılan araştırmalar sonucu Fatih B. (37) ve Melih B. (26) olduğu anlaşıldı. Şahısların ikamet adreslerinin Bilecik olduğu öğrenilirken, kolluk görevlileri şahsın yakalanması için seferber oldu. Firar şahıslardan biri Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube tarafından yakalanarak cezaevine teslim edilirken, diğer şahsın yakalama çalışmaları devam ediyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA