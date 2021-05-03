Gölpark Mesire Alanı'nın köstebek yuvasına dönen yolları onarılıyor

Bilecik'te merkeze bağlı Pelitözü Mahallesinde bulunan Gölpark Mesire Alanı'nın hasar oluşup bozularak köstebek yuvası dönen yollarına yama yapıldı.

Bilecik'te merkeze bağlı Pelitözü Mahallesinde bulunan Gölpark Mesire Alanı'nın hasar oluşup bozularak köstebek yuvası dönen yollarına yama yapıldı.

Günde yüzlerce kişinin ve Bilecik'e çevre illerden ziyarete gelen turların uğrak yeri olan Gölpark Mesire Alanı'nın adeta patates tarlasına dönen yolları vatandaşları çileden çıkarmıştı. Yer yer 15 santime ulaşan çukurlar sonrası vatandaşlar isyan etmişti. Belediyeye olan tahsisi iptal eden Bilecik İl Özel İdare yolların büyük bir kısmının bozuk olan alanlarına yama çalışması yaptı. Yapılan yamanın ardından yollar eski haline dönerken, vatandaşlar yetkililere teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı