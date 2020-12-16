Son dakika haberi: Sivas İl Özel İdaresi Gölova'da 9,6 milyon lira yatırım yaptı
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Son dakika haberi: Sivas İl Özel İdaresi Gölova'da 9,6 milyon lira yatırım yaptı

16.12.2020 12:58 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:16
Son dakika haberi: Sivas İl Özel İdaresi Gölova'da 9,6 milyon lira yatırım yaptı

Son dakika haberler: Sivas'ta İl Özel İdaresince 2020 yılında Gölova ilçesine 9 milyon 625 bin lira yatırım yapıldığı bildirildi.

Sivas'ta İl Özel İdaresince 2020 yılında Gölova ilçesine 9 milyon 625 bin lira yatırım yapıldığı bildirildi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Gölova ilçesinde 2020 yılında Özel İdare ve KÖYDES programları kapsamında 3 kilometre yolda birinci kat, 17 kilometre yolda ikinci kat asfalt çalışması, 4 kilometre yolda ise onarım ve stabilize çalışması yürütüldü, 1 menfez yapıldı.

İlçe genelinde 5 adet içme suyu projesi tamamlanırken, tarımsal sulama projeleri ile 9 hektar alanda daha sulama gerçekleştirilecek.

Diğer yandan, ilçede 1 okul onarımı ile 2 yeni okulun yapımı tamamlandı.

İlçede 2020 yılında bugüne kadar kırsal alt yapıya 829 bin lira, onarım ve yeni okulların yapımına 8 milyon 796 bin lira harcama yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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