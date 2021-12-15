Gölova Kaymakamı Fatih Yıldız ve Beraberindekiler Sayın Valimizi Ziyaret Ettiler. - Haberler
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Gölova Kaymakamı Fatih Yıldız ve Beraberindekiler Sayın Valimizi Ziyaret Ettiler.

Gölova Kaymakamı Fatih Yıldız ve Beraberindekiler Sayın Valimizi Ziyaret Ettiler.
Habermetre - Haberler | Toplum

Sivas ili Gölova ilçesi Kaymakamı Fatih Yıldız ve beraberindeki Gölova Ak Parti İlçe Başkanı İlyas Karaca ile İstanbul İlinden İş İnsanı Mustafa Akgül, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

GÖLOVA, SİVAS (Habermetre) - Sivas ili Gölova ilçesi Kaymakamı Fatih Yıldız ve beraberindeki Gölova Ak Parti İlçe Başkanı İlyas Karaca ile İstanbul İlinden İş İnsanı Mustafa Akgül, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

Misafirleri ile bir süre görüşen Sayın Valimiz Mehmet Makas, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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