Gölova'da trafik kazası 2 yaralı
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Gölova'da trafik kazası 2 yaralı

Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

08.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:07
Gölova'da trafik kazası 2 yaralı

'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Gölova ilçesi D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Kazada, R. B. yönetimindeki 58 SE 843 plakalı traktör Yukarıtepecik köyü yol ayrımı yakınlarında karşı yönden gelen F. Ka. yönetimindeki 34 AAD 923 plaka otomobil ile çarpıştı.


Kazada yaralanan Traktörü ve Otomobil sürücüsü, kaldırıldıkları Gölova Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavilerinin ardından Sivas'a sevk edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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