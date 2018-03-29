Gölova'da Sıvat Dağıtımı Töreni

Sivas'ın Gölova ilçesinde beton ve metal sıvatların hak sahiplerine teslimi için tören düzenlendi.

Gölova Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende konuşan Kaymakam Ali İhsan Başak, bölgenin genel geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu söyledi.

Sivas İl Özel İdaresi tarafından, Doğu Anadolu Kalkınma Projesi kapsamında kaymakamlıklara verilen beton ve metal sıvatları hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Kaymakam Başak, "Bu tür projelerle ilçemizdeki hayvancılık gelişmesini arzu ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.