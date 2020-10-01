Gölova'da "Okulum Köyüme Geliyor" projesi
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Gölova'da "Okulum Köyüme Geliyor" projesi

01.10.2020 11:59 | Son Güncelleme: 01.10.2020 12:02
Gölova'da

Sivas'ın Gölova ilçesinde "Okulum Köyüme Geliyor" projesi kapsamında öğretmenler tarafından köylerde ders anlatımına başlandı.

Sivas'ın Gölova ilçesinde "Okulum Köyüme Geliyor" projesi kapsamında öğretmenler tarafından köylerde ders anlatımına başlandı.

Gölova Kaymakamlığı himayesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen projeyle ilçede görev yapan öğretmenler köylerde ders anlatmaya başladı.

Bu kapsamda 15 öğretmen, internet altyapısı olmadığı için EBA ve uzaktan eğitim araçlarına erişemeyen öğrencilerin ayağına kadar gidip, köylerdeki uygun görülen açık alanlarda hijyen, maske ve mesafe kurallarına da dikkat ederek ders veriyorlar.

Kaymakam Can Atak, okulun sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer olmadığını ifade ederek, "Okul her yerdir. Bu proje daha da geliştirilerek ve daha fazla öğrenciye ulaşarak devam edecektir." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Güney ise özverili çalışan eğitim camiasının her şartta, her durumda eğitimin aksamaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, öğretmenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 12:08:14. #1.14#
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