Gölova'da Öğrencilere Tiyatro Gösterimi Yapıldı

Sivas'ın Gölova ilçesinde okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik tiyatro oyunu sergilendi.



Orman Genel Müdürlüğü himayesinde Hasan Şakar Yatılı Bölge Ortaokulu Konferans Salonu'nda sahnelenen oyunda, çocuklara orman sevgisi, çevreyi ve hayvanları koruma gibi konular anlatıldı.

Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, bu tür sosyal aktivitelerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Programa, Milli Eğitim Müdürü Salih Sönmez, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA