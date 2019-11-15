Gölova'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

15.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 15.11.2019 11:42

Sivas'ın Gölova ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Hasan Şakar YBOO Spor Salonunda düzenlenen programda konuşan İlçe Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, Mevlid-i Nebi Haftasının bu yıl ki temasının 'Peygamberimiz ve Aile' olduğunu söyledi.

Karaosmanoğlu, "Bireysel ve toplumsal huzurun sağlanmasında büyük rol oynayan aile aynı zamanda huzurlu toplum da meydana getirir." dedi.

Karaosmanoğlu'nun konuşmasının ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Özköse, "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans verdi.

Kaynak: AA