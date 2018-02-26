Gölova'da Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi

Sivas'ın Gölova ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması yapıldı.



Gölova Merkez Cami'de, Şehit Hami Önge İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışması düzenlendi.

Yarışmaya katılan öğrencileri tebrik eden Gölova Kaymakamı Ali İhsan Başak, "Burada sadece bir kişi birinci değil, benim gözümde artık hepsi birinci. Çünkü hepsi o kadar güzel ayetler okudular ki hepimizi mest ettiler. Ağızlarına ve yüreklerine sağlık." dedi.

Programda, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik güçleri ve şehitler için dua edildi.

Kaymakam Ali İhsan Başak öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.